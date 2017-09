Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Laura se rapproche dangereusement du secret de Kamila et Noré. Pour appuyer son analyse, elle fait part de ses avancées à Bryan, attentif.

Que les choses soient claires, Laura et Kamila sont les pires ennemies du monde désormais ! Elles s'agacent l'une l'autre quand elles se croisent dans la Maison des Secrets. Tout chez la brune irrite la Sudiste, et inversement. Pensant néanmoins au bien-être de leurs colocataires, elles ne peuvent se crêper le chignon toute la sainte journée. Par conséquent, quel serait le meilleur moyen de piquer au vif son adversaire sans pour autant l'attaquer frontalement ? En buzzant son secret ! Objectif que se fixe Laura, plus que déterminée à percer les arcanes de la jolie Marseillaise.

Proche de Kamila au début de l'aventure, Laura a eu tout le temps nécessaire pour analyser son comportement. Elle s'est ailleurs vite aperçue que cette dernière n'était jamais très loin de Noré. La « poissonnière » comme le soulignerait ce dernier, bien que mise de côté par la majeure partie des Habitants, trouve en Bryan un allié de taille. Celui qui a fait retentir le Buzzer pour la première fois en cette onzième saison de Secret Story est en effet la personne vers laquelle il est bon de se tourner quand une investigation est enclenchée. Dans le cellier, Laura partage donc ses suspicions quant au lien entre Kamila et Noré. Bryan semble très intéressé mais ne pipe mot. Kamila, Noré ainsi que Benoît ont tout intérêt à changer leurs habitudes, car Laura les surveille comme le lait sur le feu.

Va-t-elle les démasquer ? Les a-t-elle déjà buzzés ? Pour le savoir, rendez-vous dès 18h20 sur NT1 pour la Quotidienne de Secret Story 11.

>> À (re)voir : le clash monumental entre Laura et Kamila. La séquence est disponible ci-dessous. Regardez !