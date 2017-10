Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis des semaines, Laura tourne autour du secret des couples sans aller buzzer. Mais après de nombreux indices sur Noré et Kamila, elle semble enfin décidée à déclencher l'Alarme des Secrets. Et il se pourrait bien que cette fois, elle ait l'intitulé exact…

Laura chauffe chaque jour un peu plus. Depuis le début de l'aventure, la jolie brune n'a eu de cesse de montrer sa perspicacité face aux secrets de ses camarades. Même si elle l'ignore, ses intuitions ont presque toujours été bonnes. Et depuis son clash avec Kamila, elle est quasiment certaine que que Noré et la jolie Marseillaise ont un lien entre eux. Elle a notamment évoqué à plusieurs reprises qu'ils auraient pu être en couple. Mais malgré son flair, la jeune femme semblait jusqu'à présent plutôt réticente à aller buzzer.



Mais les indices successifs gagnés cette semaine par la jeune femme pourraient bien lui faire changer d'avis. En effet, grâce à Makao qui lui a octroyé le droit de recevoir un indice sur le secret de Noré, elle a pu bénéficié d'un nouvel indice : la photo d'un buste de « Marianne ». Mais c'est véritablement, le dernier indice remporté hier qui pourrait bien conduire petit à petit Laura, Alain et Barbara sur l'intitulé exact du secret de Kamila et Noré.



En effet, après avoir découvert la photo de dragées comme dernier indice sur le secret de Noré, les trois acolytes commencent à cogiter. Alain puis Barbara émettent enfin la possibilité que leurs deux camarades pourraient être mariés… Si Laura a toujours eu le sentiment que Kamila et Noré étaient en couple, jamais elle n'avait encore pensé au mariage. Va-t-elle, ce coup-ci, enfin buzzer ? Et surtout va-t-elle donner l'intitulé exact du secret de Kamila et Noré ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir sur la Quotidienne à partir de 18h20 sur NT1.