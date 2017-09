Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

L'arnaque du siècle ! Bryan ne s'attendait certainement pas à cela. Lors de l'Hebdo des Vérités qui s'est déroulé hier, jeudi 28 septembre, en direct sur NT1, le benjamin de la 11e saison de Secret Story est tombé de haut. Celui qui, tous les jours, se badigeonne de fond de teint afin d'être au meilleur de sa beauté devant les caméras a malheureusement appris que son visage était inconnu du grand public, il aurait été flouté depuis le début de l'aventure. Coup dur pour Bryan, lui qui a toujours voulu être sous le feu des projecteurs. En effet, dès lors que La Voix lui annonce cette nouvelle, la mine du beau gosse aux yeux bleus se décompose. Il ignore cependant que tout cela n'est que supercherie, tout comme les Habitants de la Maison des Secrets qui ont assisté à la scène, eux aussi choqués par cette étonnante révélation. « Du jamais-vu ! » s'écrira même Barbara.



Ce n'est pas une raison, Bryan reste déçu, il ne peut le cacher, les Secretistes s'en rendent bien compte. Depuis, ils tentent de le consoler avec des paroles plus ou moins réconfortantes. Mais il faut bien avouer une chose, cette situation est des plus comiques : Bryan est un candidat qui prend énormément soin de lui au quotidien en vue de charmer l'auditoire. Et cette nouvelle donne fait sourire Laura qui se déride comme jamais dans le Confessionnal, la brune au tempérament de feu est prise d'un véritable « flou rire ». Des questions se posent toutefois… Quelle sera la décision de Bryan ? Va-t-il quitter l'aventure afin de se dévoiler aux yeux du monde entier ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir à partir de 18h20 sur NT1 avec la Quotidienne de Secret Story 11.

>> À (re)voir : l'incroyable supercherie du « premier candidat flou ». La séquence est disponible ci-dessous. Regardez !