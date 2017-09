Secret Story 11 : Ce soir dans la Quotidienne : la mission de Tanya et Alain en danger ?

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Tanya et Alain réussiront-ils leur mission exceptionnelle et convaincront-ils les autres Habitants qu'ils ont craqué l'un pour l'autre ? Ça semble compromis. Les deux candidats n'arrivent pas à s'entendre sur la stratégie à adopter. Tout cela ne sent pas très bon...

Remporter Secret Story, cela se mérite. Il faut évidemment protéger coûte que coûte son secret tout en tentant de découvrir ceux des autres Habitants. Mais pour aller le plus loin possible dans l'aventure, il faut aussi être un joueur hors pair capable de relever les missions les plus périlleuses. Et justement, en terme de mission, Alain a commencé avec du lourd. La Voix a en effet donné au jeune homme un défi de taille : faire croire qu'il a eu un coup de coeur pour l'une des candidates de la Maison des Secrets. Et quand il a découvert qu'il s'agissait de Tanya, ont peut dire qu'il a été « sur le cul » (c'est lui même qui le dit). Après avoir digéré la nouvelle, Alain s'est tout de même repris et s'est lancé corps et âme dans cette mission.



Sauf qu'après quelques jours, ça bloque. Certes Tanya et Alain passent beaucoup de temps ensemble à discuter. Assez pour mettre le doute dans l'esprit de leurs camarades. Mais ils ont bien du mal à enclencher la seconde. Tanya, qui a l'habitude que ce soit les hommes qui viennent vers elle, n'est pas prête à jouer les séductrices. Elle aimerait donc qu'Alain prenne les choses en main. Ce qui semble beaucoup gêner le jeune homme. Il n'a pas vraiment l'air enthousiaste à l'idée de draguer ouvertement sa camarade. Les réticences d'Alain ne serait-elle pas aussi dues au fait que le jeune homme a eu un coup de coeur – un vrai cette fois – pour Barbara ? Alain et Tanya ont en tout cas bien du mal à se mettre d'accord sur la stratégie à adopter.



Les deux candidats réussiront-ils à surmonter leurs réticences ou leur mission est-elle en danger ?