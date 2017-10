Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Poussée à bout, Barbara craque

Par VG | Ecrit pour TF1 |

La relation entre Barbara et Jordan a longtemps ressemblé aux montagnes russes ; avec des hauts et des bas, des disputes puis des réconciliations. Mais le manège a fini par se crasher. Finis les parties de rigolades ou même les câlins. Les tensions entre les deux Habitants sont désormais palpables. Depuis l'arrivée des nouveaux candidats, et surtout depuis que Barbara s'est rapprochée de Benjamin, Jordan ne manque pas une occasion de piquer la jolie blonde. Ces derniers jours, les piques sont même devenues de violentes attaques. Et même si Barbara lui a demandé à plusieurs reprises de la laisser tranquille, Jordan continue de revenir à la charge. Alors Barbara ne peut s'empêcher de se demander : mais pourquoi est-il aussi méchant ?

Barbara profite de la Soirée des Nominées pour essayer d'avoir une discussion à coeur ouvert avec Jordan. La Voix a en effet organisé un speed dating un peu spécial : chaque candidat a droit à un tête-à-tête avec chaque nominé pour régler ses comptes avec lui. L'occasion idéale pour parler franchement avec le Nordiste, sans qu'il ne tente de jouer les fanfarons avec ses camarades. Mais si pour Barbara ce speed dating était une opportunité de se réconcilier avec celui qu'elle pensait être son ami, Jordan, lui, y a vu une chance de plus de dire ses quatre vérités à la jeune femme. Le candidat attaque une nouvelle fois Barbara, lui répétant qu'elle est méchante et lunatique. Mais trop c'est trop pour cette dernière ! Poussée à bout, elle craque et fond en larmes. Elle ne comprend pas pourquoi elle est devenue la cible du garçon.



Pour découvrir ce qui a pu à ce point faire craquer Barbara, rendez-vous ce soir dans la Quotidienne sur NT1 à partir de 18h20.