Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Le premier baiser de Barbara et Benjamin

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

A son arrivée dans la Maison des Secrets, Benjamin n'a pas vraiment tapé dans l'oeil de Barbara. La jolie blonde, tout comme le reste des Habitants y ont d'abord vu un intrus. Mais une mission confiée par la Voix va tout bousculer…



En effet, la semaine dernière, Barbara et Laura devaient rivaliser d'ingéniosité pour s'attirer les faveurs du beau brun. Aux petits soins pour le nouveau venu dans la Maison des Secrets, les deux jeunes femmes ont multiplié les discussions, les petites attentions et les massages… Rien de mieux pour rapprocher les Habitants. A tel point que Barbara et Benjamin sont devenus plus que complices. Les deux camarades, qui sont tous les deux nés un 16 mai, passent désormais beaucoup de temps ensemble. Lorsque que la jolie blonde a une mauvaise passe, il répond toujours présent pour la réconforter. Et quand elle est impliquée dans une dispute, ce dernier n'hésite pas à la défendre. Il était donc inévitable de voir les deux Habitants se rapprocher.

Ce week-end, ils sont même passés à la vitesse supérieure en échangeant de nombreuses caresses pleines de tendresse. Et cette nuit, alors que le reste de la Maison dort à poings fermés, ils se sont de nouveau rapprochés et ont ainsi échangé leur tout premier baiser.



Benjamin et Barbara sont-ils désormais en couple ? Ont-ils de réels sentiments l'un pour l'autre ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur la Quotidienne à partir de 18h20 sur NT1.