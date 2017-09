Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Premier buzz, une candidate en danger… Laquelle ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Le jeu est lancé ! Entre jalousie, concours de punchlines et premières tensions… On en oublierait presque les secrets. Mais ça, c'était avant ! En effet, cette nuit, un candidat a inauguré le buzzer de Secret Story 11. Et il s'agit de Bryan. Plutôt discret depuis le début de l'aventure – un recul qui lui a sans doute permis d'analyser ses camarades sous toutes les coutures –, le benjamin de la Maison des Secrets se révèle peu à peu et encore plus aujourd'hui. La chasse aux secrets a bel et bien commencé pour lui, et il ne fait nul doute qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Dans sa ligne de mire : une candidate.

« J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir trouvé le secret de… », allègue-t-il, plein de vivacité. Le jeune homme aux yeux intensément bleus paraît sur de lui, il a découvert les mystères qui entourent l'une des Habitantes de Secret Story 11. Le suspense est à son paroxysme… Qui de Tanya, Laura, Julie, Charlène, Barbara ou Kamila est en danger ? Réponse ce soir à partir de 18h20 dans la sixième Quotidienne de Secret Story 11, qu'il ne faut absolument pas louper.

>> À (re)voir : Bryan s'est fait piéger par ses camarades, qui lui ont préparé un gâteau assez spécial. Avec du chocolat, une bonne dose de sel et beaucoup d'audace, nombre de farces sont possibles. La séquence est à retrouver ci-dessous, et elle est à hurler de rire. Regardez !