Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Une confrontation imminente entre Charlène et Benoît !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Si le rapprochement entre Barbara et Benoît n'a échappé à personne, le jeune homme a toujours justifié son comportement, auprès de Noré et Kamila, en affirmant agir ainsi pour préserver leur secret. En couple avec Charlène, il avait pour mission de se rapprocher de Kamila, qui est mariée avec Noré, afin de détourner l'attention des Habitants. Et si Charlène a trouvé louche que son compagnon jette ainsi son dévolu sur Barbara, Benoît s'est toujours défendu de jouer un double jeu. Et pourtant…



Lors de l'Hebdo, Charlène a en effet découvert que non seulement, Benoît avait des gestes déplacés pour un homme en couple, mais qu'en plus il lui avait menti. Ce dernier n'a en effet pas hésité à rejoindre la jolie blonde en pleine nuit dans son lit, il lui a également fait un câlin et a multiplié les allusion sur une attirance qu'il aurait pour la jolie Belge.



Si le compagnon de Charlène a encore tenté, la veille, de rassurer sa dulcinée en jurant passer du temps avec Barbara pour le bien de leur secret, qu'en est-il vraiment ? Benoît est-il attiré par Barbara ? Serait-il susceptible de quitter « la femme de sa vie » pour elle ? Très en colère, Charlène veut des explications ! Et alors que ce dernier va aux toilettes, elle frappe à la porte et tonne : « En tout cas, sache qu'on devra parler ! »



La confrontation est inéluctable ! Mais quelle en sera la teneur ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir sur NT1 à partir de 18h20 pour connaître l'issue de cette confrontation dans la Quotidienne.