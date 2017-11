Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Alain demande Laura en mariage... Acceptera-t-elle ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story, il y a des missions plus périlleuses que d'autres. Et cette semaine, Alain s'est justement lancé dans une mission très dangereuse. La Voix a en effet mis au défi le candidat de faire croire aux Habitants qu'il voulait demander Laura en mariage avant de proposer à sa petite amie de l'épouser. Une tache tout sauf facile ! Après tout, les deux jeunes gens sont en couple depuis trois petites semaines seulement. Comment faire croire à cette envie soudaine de s'engager ? Et qui sait comment Laura réagira à une telle proposition avec son caractère volcanique. Qu'à cela ne tienne ! Celui qui au début de l'aventure a réussi à convaincre qu'il avait eu un coup de coeur pour la panthère Tanya aime relever les défis. Et il s'est donc lancé à fond dans sa mission. Pour que sa demande en mariage soit crédible, Alain a commencé doucement, en s'attaquant d'abord aux amies de sa belle.



Jouant sur la corde romantique de Shirley et Barbara, Alain leur a d'abord fait croire qu'il était tellement amoureux de Laura qu'il voulait lui demandant sa main. Et les deux candidates sont totalement tombées dans le panneau ! Une fois Barbara et Shirley en poche, le joueur s'est ensuite attaqué à Laura. Mais là les choses se sont un peu compliquées. C'est lors de la soirée Cowboys et Indiens qu'Alain, déguisé en chef de tribu indienne, a décidé de passer à l'action. Et le jeune homme, d'habitude si à l'aise avec les mots, a cette fois eu du mal à exprimer sa pensée. Il a finalement fait comprendre à sa petite amie qu'il voulait lui offrir une bague pour prouver qu'entre eux c'était du sérieux. Mais comment la candidate va-t-elle réagir à cette demande en mariage peu conventionnelle ?



Pour découvrir la demande en mariage d'Alain et surtout pour savoir si Laura va dire oui à son bel hidalgo, rendez-vous ce soir dans la Quotidienne sur NT1 à partir de 18h20.