Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Violent clash entre Noré et Alain

On le savait, Noré a un tempérament de feu. Et il s'est peut-être trop enflammé dimanche lorsqu'une de ses blagues n'a pas du tout fait rire Alain. Le ton est rapidement monté entre les deux candidats et un violent clash n'a pas tardé à éclater. C'était chaud dans la Maison des Secrets !