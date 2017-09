Secret Story 11 : SONDAGE - Stratégies, amour, rivalité... A vous de voter !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Aujourd'hui et jusqu'à ce soir 21H00, MYTF1 vous propose de répondre à cinq questions posées depuis le compte Twitter officiel de Secret Story 11. Les résultats seront annoncés aux candidats lors du prime de jeudi.

A vos clics ! MYTF1 propose aux internautes de répondre à cinq sondages depuis le compte Twitter officiel de Secret Story 11. L'objectif est de recueillir le plus d'avis possible sur l'ensemble des candidats du Campus des Secrets. Depuis bientôt un mois, les Habitants ne cessent de surprendre, de vous émouvoir mais aussi vous taper sur le système pour certains. En répondant aux cinq questions de ce sondage, vous permettez aux pensionnaires de la Maison des Secrets d'avoir de vrais avis extérieurs. Car vous le savez, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur... MYTF1 vous demandera par exemple d'avoir un avis sur Tanya, mais aussi de savoir ce que vous pensez du jeu de Charlène, ou encore de choisir le garçon idéal pour Barbara. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le compte Twitter officiel de Secret Story 11 afin de voter. Vous avez jusqu'à ce soir 21h00 pour voter, alors dépêchez-vous ! Les résultats des sondages seront annoncés demain soir en direct aux Habitants... Vous savez ce qu'il vous reste à faire ! C'est (presque) tout, pour le moment !





















Secret Story, ce soir à 18h20 sur NT1 !