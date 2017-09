Secret Story 11 - Quelles sont les stars américaines protégées par Charles ?

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Sur le plateau du Debrief, le petit ami de Julie a révélé son secret. Christophe Beaugrand a voulu en savoir plus sur sa vie de bodyguard et notamment quelles stars il avait protégé dans le passé. Charles explique qu’il est lié par un contrat de confidentialité avec ses clients et que par conséquent, il n’avait pas le droit de révéler leur identité, cependant, il laisse entendre qu’il a travaillé pour des stars de la « chanson afro-américaine très jeunes, très belles et qui ont de jolies formes ».

Il raconte qu’il a aussi protégé Leonardo DiCaprio et il a deux anecdotes à raconter à ce sujet : « je n’avais jamais vu une personne autant fumer que Leonardo, il me lançait des bonbons en voiture pour plaisanter ». Il se souvient également que la mère de l’acteur l’a réveillé un jour « à cinq heures du me demander une cigarette ». On n’en saura pas plus, malgré l’insistance de Christophe Beaugrand.

Le secret de Charles est très proche, voire quasi-similaire à celui Makao, puisque ce dernier était l’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. D’ailleurs, les deux hommes se sont très vite liés d’amitié si bien qu’ils se surnomment « les frères ». Charles avait senti et compris que Makao était aussi garde du corps, mais jamais il n’a imaginé que cela était son secret, car il ne pensait pas que deux candidats pouvaient avoir un secret similaire.