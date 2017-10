Secret Story 11 – Tanya acceptera-t-elle d'être nominée d'office ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

La Voix est toujours pleine de surprises. Si Laura et Noré ont été nominés d'office jeudi pendant l'Hebdo, ils ne seront peut-être pas seuls dans le Sas lors du prochain prime. Dimanche, la Voix a en effet mis Tanya face à dur dilemme, avec à la clé pour la panthère de la Maison une possible nomination.

Depuis l'Hebdo de jeudi soir, Tanya fait régner sa loi dans la Maison des Secrets. Lors du prime, les Habitants se sont succédés au puits des vérités et la candidate y a en effet gagné un petit avantage. La Voix a mis la panthère de la Maison des Secrets face à un dilemme : accepter de dévoiler un indice sur son secret pour gagner une clochette qui lui permettrait de mener à la baguette ses camarades ou protéger son indice et être au service des autres Habitants pendant 48 heures. Joueuse, Tanya a choisi la clochette et, depuis, elle mène la vie dure à ses camarades, les obligeant à lui obéir au doigt et à l'oeil. La panthère de la maison est devenue la fée clochette et elle en profite bien.



Sauf que le conte de fée de Tanya va peut-être bientôt tourner au cauchemar. La panthère de la maison pourrait en effet très bientôt retrouver le Sas. Suite à l'Hebdo, Laura et Noré sont nominés d'office. Laura et Kamila ont en effet préféré se nominer elles-mêmes qu'envoyer Benoît et Bryan dans le Sas, puis Noré s'est sacrifié pour prendre la place de sa femme. Mais Laura et Noré ne seront peut-être pas les deux seuls candidats en danger jeudi prochain. Dimanche, la Voix a en effet convoqué de nouveau Tanya au puits des vérités pour un nouveau dilemme. Tanya s'est alors retrouvée face à un choix difficile : donner sa clochette à Barbara et donc devoir obéir à sa pire ennemie dans la Maison des Secrets ou garder la clochette 24 h de plus mais elle héritera alors d'une nomination d'office.



Que va décider Tanya ? Acceptera-t-elle de se mettre au service de Barbara ou préférera-t-elle être nominée cette semaine ? Découvrez la réponse de Tanya dans la Quotidienne, à partir de 18h20 sur NT1.