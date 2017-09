Secret Story 11 – Tanya, Alain : mission séparation en marche !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après 11 saisons de Secret Story, La Voix est toujours aussi facétieuse… Elle adore jouer avec les Habitants de la Maison des Secrets, Alain et Tanya en savent quelque chose ! Lors du lancement de l'émission, La Voix a ainsi confié une mission « faux couple » aux deux Habitants. Ils devaient ainsi feindre un coup de coeur l'un pour l'autre et assumer cette relation au vu et au su de tous. Le jeune homme et la doyenne de l'aventure se sont alors surpassés et multiplié les baisers fougueux, malgré la désapprobation de leurs camarades.



Malgré les qu'on-dira-t-on et les soupçons des Habitants, Alain a assuré, à plusieurs reprises, être sincère quant à ses sentiments envers Tanya. Mais lors de l'Hebdo de ce jeudi 14 septembre, La Voix a réservé une nouvelle surprise au bel hidalgo. Dans le confessionnal, La Voix a ainsi annoncé à Alain qu'elle avait une nouvelle mission à lui confier. Après le coup de foudre, le coup de sang ! Le (faux) couple nouvellement formé doit déjà se séparer.



Après le prime, Alain s'isole avec Tanya pour la mettre au courant de ce nouveau rebondissement. Les deux futurs ex doivent donc désormais trouver une raison valable de se déchirer afin de justifier leur rupture. Pour la doyenne de l'aventure, cette raison ne peut être que Barbara ! Après tout cette dernière a paru, un temps, intéressée par le bel Alain. La jalousie comme motif de rupture, c'est plutôt classique mais toujours efficace !



Visiblement très motivée par cette nouvelle mission, Tanya tient à prévenir son complice : elle risque de se donner à fond ! « Je te dis, ça va y aller avec moi ! », tient-elle à l'avertir.