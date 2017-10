Secret Story 11 : Tanya :" Alain n'est pas mon genre d'homme"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Invitée sur le plateau du Debrief hier soir, Tanya a donné son avis sur les autres Habitants de la Maison des Secrets et s'est notamment penchée sur le cas d'Alain.

La Panthère a quitté jeudi soir la Maison des Secrets avec seulement 11 % des téléspectateurs qui ont voté pour elle comme nous l'a appris Christophe Beaugrand hier. Invitée sur le plateau du Debrief, la doyenne de l'émission s'est penchée sur son aventure dans Secret Story et a accepté de donner son avis sur ses anciens colocataires ! Elle a notamment parlé d'Alain, avec qui elle a noué une relation privilégiée. S'est-elle mal comportée avec lui ? Contre toute attente, Tanya ressent quelques regrets depuis son élimination....

"J'aurais peut-être dû être moins excessive"

Interrogée par Christophe Beaugrand sur son comportement dans l'émission, la Panthère a livré son ressenti : " Peut-être que j'aurais dû être moins excessive avec Alain, car je pense que c'est ce qui a déplu au public" a-t-elle expliqué devant les chroniqueurs. Une intuition qui s'est avérée vraie car, selon un sondage révélé par l'animateur, 82% des téléspectateurs trouvaient qu'elle s'était mal comportée avec le beau brun. Concernant sa supposée attirance envers Alain, l'ex mannequin a tenu à être claire : " Non, non, non, pas du tout. Alain n'est pas mon genre d'homme" s'est-elle écrié.

