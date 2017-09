Secret Story 11 : Tanya et Alain, sur la piste du secret de Charlène

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Dans le campus des secrets, la chasse aux secrets fait rage. Avec les nouveaux indices révélés pendant le prime, les habitants espèrent enfin démasquer leurs colocataires. Si certains candidats ont la sensation de stagner dans la rechercher des secrets, d’autres sont plus motivés que jamais à l’image de Tanya et Alain. Et pour cause, les deux complices sont sur la piste du secret de Charlène et sont persuadés d’être sur une bonne piste…

A l’écart des autres habitants, Alain et Tanya discutent sur le cas Charlène. Selon eux, la jeune femme pourrait être en couple avec Noré. Une théorie alimentée par le fait que Charlène et Noré "dorment à côté" d'après Alain : "Je le vois bien avec elle... Parce qu'il est très ouvert et communicatif", confie le candidat. De son côté, Tanya n’est pas de cet avis. Elle verrait plutôt Charlène avec un garçon comme Jordan. Si les deux habitants semblent encore avoir des doutes, ils se rapprochent dangereusement du secret du quatuor formé par Charlène, Benoît, Kamila et Noré. En effet, Noré n’est pas en couple avec Charlène mais avec Kamila. Cette dernière doit faire croire qu'elle a craqué pour Benoît, qui est en réalité le compagnon de Charlène.

Alors que les habitants se posent de plus en plus de questions, les couples de la maison sont-ils en danger ? Pour le moment, le mystère demeure entier !

(Re)découvrez la discussion entre Tanya et Alain :