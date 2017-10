Secret Story 11 : Tanya assène ses quatre vérités aux Habitants

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est pas parce qu’elle a quitté la Maison des Secrets qu’il ne faut plus craindre les coups de griffes de la panthère noire. Une semaine après son élimination par le public, voilà que la belle doyenne de la saison 11 refait surface sur le plateau de Secret Story. Elle s’est amusée à poser des questions aux trois nouveaux Habitants du Campus des Secrets. Obnubilée sur Barbara, son ennemie jurée dans l’aventure, elle n’a pas hésité à la mettre au coeur de ses préoccupations.

Au cours de la soirée, Christophe Beaugrand a ensuite proposé à la belle rousse de faire une nouvelle entrée dans le Campus des Secrets. Une proposition qu’elle a trouvé fort alléchante et qu’elle ne s’est pas fait prier pour accepter. A peine sortie du Sas, elle s’est vue acclamée par la quasi-totalité des Habitants (Barbara est allée se cacher). « Freezés » par la Voix, ils n’ont pu qu’écouter ce qu’elle avait à leur dire individuellement. A Bryan, elle a précisé qu’il avait toujours été et resterait « son prince charmant ». A Noré, Kamila et Charlène, elle a confié qu’elle les appréciait beaucoup et garderait de bon souvenirs et à Jordan qu’il espérait qu’il gagne la finale de Secret Story 11. Coup dur pour Alain avec qui elle a vécu de bons moments lors de sa présence dans le jeu : « je reste persuadée qu’on ne peut pas vouloir être bien avec tout le monde sans avoir une part d’hypocrisie ». Quant à Laura, la doyenne s’est contentée d’un « no comment ». Elle a également souhaité la bienvenue à Cassandre et une bonne chance pour son aventure.

Enfin, Tanya s’en est prise à Barbara, son ennemie jurée dans le jeu. « Je garderai souvenir de ta dextérité pour faire la vaisselle. Pour le reste, j’espère que tes talents de de chaudière vont pouvoir s’exercer à nouveau hors de ma présence ». Ce qui en dit long sur les sentiments qu’elles lui porte.