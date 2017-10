Secret Story 11 : Tanya aurait-elle succombé au charme d'Alain ? Pour Laura, ça ne fait aucun doute…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis la fin de sa mission avec Alain, Tanya n'hésite pas à sortir les griffes dès qu'une autre fille s'approche de sa belle panthère. Un comportement étrange qui interroge les Habitants. Mais pour Alain et Laura, c'est sûr : Tanya s'est un peu trop prise au jeu et pourrait même avoir développé des sentiments pour son camarade.

Mais pourquoi est-elle aussi méchante ? Parce qu'elle est amoureuse et jalouse ! C'est ce que semblent penser de plus en plus les Habitants en ce qui concerne Tanya. D'humeur exécrable avec Barbara, de plus en plus taquine avec Laura, Tanya paraît avoir quelques ressentiments à l'égard de toutes les filles qui s'approchent un peu trop près d'Alain.



Pour Laura et le bel hidalgo, ça ne fait aucun doute : Tanya a pris sa mission « faux couple » trop à coeur ! La doyenne de l'aventure semble en effet considérer Alain comme sa propriété et a du mal à supporter de le voir s'éloigner d'elle au profit d'autres filles de la Maison des Secrets. Ces derniers jours, elle a multiplié les scènes de jalousie à l'égard d'Alain. Et elle n'a pas hésité à s'en prendre directement à Barbara. Elle a notamment privé la jolie blonde d'un message de son petit frère en l'éliminant lors du Secret Dancefloor.



De plus en plus esseulée dans la Maison des Secrets, Tanya se met de plus en à l'écart. C'était notamment le cas cette nuit. Alors que la plupart des Habitants faisaient les fous dans le salon, cette dernière a préféré s'isoler sous la pergola au fin fond du jardin. Seule, elle se met alors à entonner Dis, quand reviendras-tu ? de Barbara. Une chanson de circonstance, étant donné le fossé qui se creuse peu à peu entre Alain et elle. Plus tard, Alain et Laura se retrouvent dans la salle de bain pour évoquer le cas de leur camarade. Pour eux, c'est sûr : Tanya a développé des sentiments pour Alain. « Elle s'est trop prise au jeu, vraiment ! », déclare ainsi la jolie brune.



