Secret Story 11 : Tanya, Barbara, Benoît… leur secret plus que jamais en danger !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo de ce jeudi 21 septembre, Tanya, Barbara et Benoît ont sacrifié des indices capitaux sur leur secret. Il est désormais temps pour les Habitants de découvrir ces précieux indices. Et pour certains d'entre eux, le danger est grand…

Le facteur sonne toujours trois fois dans la Maison des Secrets ! Et cette fois, il apporte de bonnes nouvelles, enfin presque ! En effet, si la plupart des Habitants sont heureux de découvrir le contenu du courrier, Tanya, Barbara et Benoît sont beaucoup plus inquiets. Comme l'annonce la Voix aux Habitants, les différentes lettres qui seront livrées tout au long de la journée contiennent les indices sacrifiés lors de l'Hebdo par Tanya, Barbara et Benoît.



Lors du prime, Barbara, Tanya et Benoît ont été soumis à des dilemmes durant lesquels ils ont choisi de sacrifier des indices capitaux sur leurs secrets. Ainsi la Voix a proposé à Tanya de choisir entre être au service de Barbara ou sacrifier un indice sur son secret. Mais la doyenne de l'aventure qui ne supporte décidément pas la jolie blonde a décidé de révéler un indice capital sur son secret. Ce dernier est un appareil photo.



Soumis à un dilemme d'une toute autre nature, Benoît a également préféré prendre le risque de dévoiler un indice très dangereux sur son secret. En effet, dans le cas contraire, Charlène se serait retrouvée dans le sas lors des prochaines nominations. Or l'indice révélé est : « 1 + 1 = 2 » ! Les Habitants ne tarderont sans doute pas à faire le rapprochement avec un autre Habitant dans la Maison…



Quant à Barbara, elle a voulu rendre service à son amie Julie en lui permettant de voir un message de Charles. Elle a donc accepté de sacrifier son indice qui n'est autre que le dessin de menottes. Rappelons que la jolie blonde a décidé de lier son destin à celui de Bryan. Cependant, Barbara va bien vite regretter son choix. Alors qu'elle pensait faire plaisir à sa camarade, c'est tout le contraire qui s'est produit. Puisque Charles a plutôt décidé de mettre les choses au clair avec Julie en lui révélant qu'en réalité, elle ne l'intéressait pas…



Trois livraisons express pour trois indices capitaux ! Les Habitants réussiront-ils à découvrir les secrets de Barbara, Tanya et Benoît. A entendre les réflexions des uns et des autres, le buzz n'est pas loin...