Secret Story 11 : Tanya et Barbara règlent leur compte !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

La guerre est officiellement déclarée entre la séductrice Barbara et la cougar Tanya pour conquérir le cœur d’Alain. Entre les deux tigresses de la Maison, ça chauffe !

Depuis plusieurs jours maintenant, Tanya et Barbara se chamaillent les faveurs du bel espagnol. Souvenez-vous, dans le cadre d’une mission exceptionnelle, Tanya et Alain doivent faire croire aux autres Habitants qu’ils ont eu un coup de cœur l’un pour l’autre. Seul problème, Barbara a vraiment craqué pour le jeune homme.

La jeune Belge, qui en a assez des avances de Tanya, tente tant bien que mal d’extirper son beau des griffes de la panthère. Mais c’était sans compter la répartie de la doyenne. Dans leur course pour gagner l’affection d’Alain, les rivales décident finalement de vider leur sac. L’heure du règlement de compte à sonner : "Je ne sais pas si tu penses avoir le monopole sur Alain. On dirait qu’Alain t’appartiens depuis le début de l’aventure. Tu ne te sens pas respectée parce que j’ai effacé un cœur. Tu te comportes comment dans la vie ? Si tu jettes ton dévolue sur un homme, on n’a pas le droit de l’approcher ?". Alors Barbara se laissera-t-elle faire pour autant ? La suite dans la quotidienne de lundi 11 septembre !

Découvrez la mise au point tendue entre Tanya et Barbara !