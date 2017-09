Secret Story 11 : Qui est Tanya, la candidate « ovni » qui ne jure que par la séduction ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Comment définir Tanya ? La jeune femme qui se décrit comme intemporelle, ne fait rien comme les autres. Véritable « ovni », elle se veut très séductrice et passe près de 3 heures dans la salle de bain le matin pour se préparer et se faire belle. Son péché les mignons ? Les hommes plus jeunes qu’elle. Cette jolie parisienne est une femme de poigne avec un fort passé. Les Habitants sont prévenus : sa force de caractère va mettre à mal les autres candidats du Campus.

Douce et calme cette artiste dispose cependant d’un fort tempérament. Avec elle, ça passe ou ça casse ! Cette force de caractère est sûrement liée à ce qu’il lui est arrivé par le passé. Avec ses 1m73, elle devrait faire de l’ombre aux autres filles de la Maison… La concurrence risque donc d’être sévère entre elles. Véritable princesse, elle prévient : elle ne souhaite pas faire le ménage dans la Maison. Jamais.

Très joueuse, Tanya a été choisie par la Voix pour une mission secrète exceptionnelle. Lors de son entrée dans le jeu, cette femme d'expérience devra former un faux couple avec un autre candidat. Toutefois, cette mission ne sera pas son secret... C’est loin d’être tout pour le moment !