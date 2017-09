Secret Story 11 - Tanya continue dans la séduction, quitte à provoquer Barbara

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Tanya sait y faire avec les hommes et elle compte bien le montrer. En mission pour séduire Alain et faire croire à une idylle à tout le reste de la Maison, elle multiplie les approches, quitte pour cela à manquer de subtilité. Après un massage tendre mais qui, comme elle l’a souligné, aurait pu devenir plus sensuel, c’est à un câlin que Tanya aspire.

Le temps n’étant pas des plus agréables, les plupart des Habitants sont restés bien au chaud dans la maison et nombre d’entre eux se sont confortablement installés sur les canapés dans le salon. Alors qu’elle était positionnée sur un amas de boules, Tanya sentant l’attention sur elle a décidé d’aller s’assoir sur l’accoudoir du fauteuil où était installé Alain. Quelques secondes plus tard, c’est même sur les genoux du jeune homme qu’elle prend place, prétextant trouver son pantalon très à son goût. A partir de là, plus rien n’arrête la doyenne de l’émission, dans la flatterie et la séduction : « je suis déjà très chaude donc tu ne peux pas faire pire »; « Je suis sur les genoux de mon roi, c’est moi en fait la reine », « oh il y a écrit 69 sur ton gobelet ». Tout en soulignant que l’endroit est particulièrement confortable, elle demande à Alain par messe basse de mettre son bras autour de sa taille afin qu’il se rapprochent d’avantage.

En agissant de la sorte c’est surtout Barbara qu’elle veut toucher suite à une première mise au point glaciale entre elles. La jeune femme étant sous le charme du bel espagnol, elle est devenue la rivale N°1 de Tanya qui ne compte pas finir perdante dans cette histoire. D’ailleurs agacée par ce spectacle, elle n’hésite pas à glisser à Kamila : « tu vois la tête qu’il fait, elle le saoule ». Mais le reste de l’assemblée n’est pas en reste et semble grandement intéressé et amusé par la situation. Quant à Alain, même souriant, on le sent assez perdu dans cette situation. Tanya en ferait-elle trop afin de ne plus être crédible ?