Secret Story 11 : Tanya et Alain vont devoir former un "faux couple"

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story 11, Tanya été chargée par la Voix de former un faux couple avec un autre candidat. Elle vient de découvrir qu'il s'agissait d'Alain.

Tanya poursuit sa quête. Vendredi dernier, la participante a été chargée par la Voix de former un faux couple avec un autre Secretiste sans connaitre son identité. Depuis quelques jours, elle fonce tête baissée pour trouver son futur compagnon fictif. Après avoir sondé plusieurs garçons de la maison dont Charles ou encore Noré, elle a finalement trouvé son binôme en la personne d'Alain. C’est dans la chambre que Tanya se rend compte que ce dernier est le "prince charmant" qu’elle attendait tandis qu’elle le questionne sur ses hobbies.

La candidate Tanya semble très enthousiaste à l’idée de partager cette mission avec Alain : "Il y a un jeu de séduction qui s'installe entre Alain et moi", confie-t-elle. De son côté, Alain semble être sous le choc de cette révélation : "Elle a 70 ans je crois. Ça va être chaud quand même de faire comme si on avait une romance...", déclare-t-il au confessionnal. Mais le soir venu, les deux candidats se rapprochent et entament une danse à deux sous les yeux des autres habitants. Une chose est sûre, entre les deux candidats, c’est une affaire qui roule !

Revivez le choc d'Alain face à la révélation de Tanya :