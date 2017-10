Secret Story 11 - Tanya fanfaronne : elle est certaine de pouvoir "dégager" Laura !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le jour des nominations, Alain a été soumis à un terrible dilemme. Convoqué dans la Forêt des Mystères, il a ainsi eu la possibilité de sauver Laura et Tanya du Sas. Mais dans ce cas, il prenait la place de l'une d'elles. Finalement, même s'il a beaucoup d'affection pour les deux femmes avec qui il a partagé deux missions successives, il a préféré laisser les nominations telles quelles. Noré, Tanya et Laura sont donc les trois nominés de la semaine.



Même si Laura et Tanya ne lui en tiennent pas du tout rigueur, le bel hidalgo semble quelque peu triste d'une telle issue. Tanya lui répète alors qu'il a fait le bon choix, celui qui convenait à la majorité des Habitants. En effet, le clan composé de Kamila, Noré, Charlène, Benoît, Jordan et Bryan rêvait de mettre la belle brune dans le Sas. « Peut-être que pour toi c'est un choix difficile. Peut-être que tu aurais préféré switcher contre Laura mais tu aurais déplu à tous les habitants, » déclare ainsi la doyenne de l'aventure.



Mais si Tanya est si heureuse de se retrouver dans le sas face à Laura et Noré, c'est qu'elle semble certaine de l'issue du Sas de jeudi prochain. Elle est en effet persuadée que Noré et elle vont « dégager la marchande de poissons qui puent ». Fidèle à elle-même, Tanya se montre véhémente et cassante à l'égard de Laura. « Je peux te dire qu'avec Nono, on va y aller, on va la dégager ta marchande de poissons, » insiste-t-elle alors tandis qu'Alain tente alors de la calmer. « Arrête Tanya, ne te mets pas dans un état pareil, il n'y a pas lieu de se fâcher comme ça ! »