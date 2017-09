Secret Story 11 : Tanya hurle, Barbara charme et les nominations filles tombent… Le résumé du mardi 19 septembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story, les sentiments sont décuplés. Et s'il y a un jour où il ne faut pas chercher ses camarades, c'est évidemment le mardi : jour des nominations, mais pas que…



Les premières nominées filles sont…



Julie et Tanya sont les premières Habitantes à être nominées ! Au terme d'une journée où le stress emplissait chaque recoin de la Maison des Secrets, où les suspicions s'intensifiaient de minute en minute, où les nerfs se faisaient de plus en plus fébriles… La pression est tout à coup redescendue pour quatre personnalités féminines de Secret Story 11 : Kamila, Charlène, Barbara et Laura. Elles ont réussi l'exploit d'échapper à l'épreuve du SAS, moment ô combien redouté.

Tanya sort les griffes

C'en est trop ! Tanya ne supporte plus sa désormais ex panthère noire, Alain. Les déclarations de ce dernier lors de la Soirée Confidences lui sont restées en travers de la gorge. Et pour cause… Il a ni plus ni moins choisi Barbara pour la nuit et Charlène pour la vie. Et Tanya dans tout ça, où se situe-t-elle ? Nulle part, à son grand désespoir. « Tu me casses les couilles ! » lâche alors Alain, excédé par l'esclandre que lui joue l'intemporelle Tanya. « Va demander à Barbara de te les réparer », lui rétorque-t-elle, la répartie toujours aussi piquante. Force est de constater que leur mission rupture se déroule à merveille car les Habitants y croient dur comme fer. De vrais acteurs ces deux-là ! And the Oscar goes to…

Barbara invite Alain dans son lit

Retour à la case départ pour Alain. Tanya l'a tout simplement éjecté de la chambre du bas. Poussé donc, le bientôt quarantenaire à la denture ultra bright a été contraint de déplacer ses bagages vers la chambre du haut, celle où il séjournait au début de l'aventure. Une aubaine pour la jolie Barbara qui, vous le savez, adore la compagnie des hommes. Taquine, elle propose à Alain de venir sommeiller avec elle. Une invitation qu'il accepte volontiers. Jouerait-il avec le feu ? Certainement…

