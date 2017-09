Secret Story 11 : Tanya jalouse, Barbara tiraillée entre Jordan et Alain… Le résumé de la journée du 27 septembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Les sentiments à fleur de peau, les Habitants passent souvent par de nombreux états lors de leur passage dans la Maison des Secrets. L'amour, la colère, la jalousie, la peur du rejet… ce sont toutes ces émotions qui étreignent les étudiants du Campus des Secrets en ce mercredi 27 septembre 2017. Retour donc sur les temps forts de ces dernières 24 heures.



Barbara tiraillée entre Jordan et Alain



Si Barbara n'a pas caché son attirance pour le bel Alain au début de l'aventure, elle semble depuis s'en être détournée. Il faut dire que les missions successives du beau brun n'ont pas facilité leur rapprochement. Alors la belle blonde a préféré jeté son dévolu sur Jordan, tout en lui assurant qu'il n'y aurait rien d'autre entre eux qu'une belle amitié. Cependant, notre héros Ch'ti continue d'espérer, tandis que Barbara n'hésite plus à chauffer Alain en se mettant pratiquement nue devant lui. Mais avant de tenter quoi que ce soit avec la jolie blonde, Alain préfère avoir une discussion avec Jordan. En effet, il n'a pas envie de s'immiscer dans une histoire entre Barbara et Jordan.



La jalousie de Tanya



Alors que Barbara recommence à tourner autour d'Alain pour sans doute tenter de le séduire à nouveau, elle ne s'attendait sans doute pas à susciter la colère de Tanya. Après tout, la mission « faux couple » entre le bel hidalgo et sa belle panthère est terminée. Mais lors de cette mission, Tanya aurait-elle développé quelques sentiments pour son complice ? En tout cas, elle n'hésite pas à lui faire une véritable scène de jalousie parce qu'il osé se prendre en photo avec Barbara lors de la soirée Peace & Love.



Mission accomplie !



Lors du précédent prime, Laura et Alain ont reçu pour mission de se faire buzzer en tant qu'ex. Depuis, les deux Habitants ont multiplié les fausses disputes et les vraies supercheries, avec la complicité de Bryan. Les autres Habitants n'y ont vu que du feu. Kamila et ses acolytes sont tellement persuadés d'avoir découvert le secret de Laura et Alain, que la jolie Marseillaise a décidé de déclencher l'alarme des Secrets. Mission accomplie donc pour Laura, Alain et bien sûr Bryan !