Secret Story 11 : Tanya jalouse comme un pou de Barbara !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Entre Tanya et Alain, ce sont les montagnes russes. Depuis que leur mission « faux couple » a pris fin, les deux candidats de Secret Story 11 ne se comprennent plus. Explication !

Good bye my lover ! Alain délaisserait-il Tanya ? C'est ce que cette dernière ressent en tout cas. En effet, depuis que leur mission « faux couple » a été dévoilée, Alain aurait changé de comportement vis-à-vis de sa Panthère. Il serait moins présent pour elle, préférant se rapprocher de Barbara : son crush des premiers jours. Mais le beau gosse à la denture ultra bright ne semble pas s'en apercevoir. Son attitude serait la même. D'ailleurs, lors de la Soirée Hippie qui s'est déroulée hier soir, la joie se lisait sur son visage lorsqu'il a partagé une danse avec Tanya. Cependant, quand il lui a demandé de prendre la pose à ses côtés le temps d'une photographie, elle a catégoriquement refusé, l'envoyant vers les bras de Barbara. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, durant la soirée, Jordan a lancé une rumeur : Barbara et Alain se seraient embrassés. Une nouvelle que Tanya n'apprécie guère… Et elle le fait savoir, à sa manière, c'est-à-dire sèchement.

Alors qu'il s'apprête à rejoindre les bras de Morphée, Alain tente vaille que vaille de cerner la conduite de Tanya. À bout, cette dernière déverse sa rancœur. « Vu le coup de cœur que vous avez eu au départ, j'ai l'impression d'avoir empêché votre passion d'éclore, avoue la doyenne dans un premier temps. À chaque soirée, vous vous rappelez que vous avez eu un coup de cœur au début et que malheureusement il y a eu la mission. » Tanya allègue plusieurs fois le même argument, elle reste camper sur ses positions, si bien qu'Alain ne parvient pas à la calmer.

