Secret Story 11 : Tanya est… LUNAIRE !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

La doyenne de Secret Story 11 a encore frappé… pour notre plus grand bonheur. Elle ne cesse de multiplier les déclarations plus loufoques les unes que les autres. Attablée avec certains Habitants de la Maison des Secrets, elle révèle être la fiancée d’E.T. - rien que ça ! Un aveu qui ne laisse personne indifférent. Et pour cause, tout le monde se met à rire. Tanya continue sur sa lancée et explique en détails les raisons qui l’amènent à penser cela. Pour elle, l’existence des âmes est indéniable, il n’y a que l’enveloppe corporelle qui se fane d’année en année jusqu’à mourir. Et pour démontrer sa thèse, elle décide d’appeler E.T., l’extra-terrestre. « Je sens qu’il va venir m’enlever, me sortir de cette maison pour m’emmener sur sa planète », avance-t-elle le doigt au ciel. Mais comment les deux tourtereaux communiquent-ils ? La réponse est simple, tout se fait de manière cérébrale, ils sont comme connectés. Toutefois, en période de tempête, la communication est brouillée. Mais le plaisir de se retrouver, lui, reste intact. Le secret de leur relation : la distance - loin des yeux, près du cœur comme le dit si bien le dicton… Ils n’ont en effet pas le temps de se disputer. « Les relations sur Terre, c’est très éphémère », conclue-t-elle devant les yeux ébahis de ses jeunes camarades qui l’écoutent attentivement. Tanya est sans nul doute l’un des personnages marquants de Secret Story 11. E.T. lui donnera la force nécessaire pour aller le plus loin possible, c’est indéniable !