Secret Story 11 : Tanya odieuse, Laura punchlineuse et Bryan désemparé… Le résumé du jeudi 05 octobre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la Maison des Secrets ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du jeudi 05 octobre 2017. Entre les médisances de Tanya, les phrases assassines de Laura et le coup de mou de Bryan, la maisonnée était plus émotive que jamais.

Les rousses ne comptent pas pour des prunes : Tanya en sait quelque chose ! Mais gare aux brunes, elles aussi ont de la répartie, à l'image de Laura dont les punchlines sont aussi hilarantes que blessantes. Et s'il y en a bien un qui est blessé en ce jeudi 05 octobre 2017, c'est évidemment Bryan qui a pris l'une des décisions les plus importantes de sa vie.

Bryan pleure



Ça y est, Bryan a parlé : il quitte l'aventure après cinq semaines de compétition ! La grande révélation que La Voix a faite lors de l'Hebdo des Vérités du jeudi 28 septembre a mis les nerfs du benjamin de la Maison des Secrets à rude épreuve. Persuadé qu'il est inconnu du grand public et incité par son frère, Bryan a donc choisi de dire adieu à ses camarades. Il pourra ainsi dévoiler son visage au monde entier. Mais le jeune homme n'est pas au bout de ses surprises, car nombre de péripéties l'attendent encore…



Tanya déblatère



« Les aigles ne volent pas avec les pigeons ! » Booba. Les paroles du rappeur controversé reflètent à merveille l'état d'esprit de Tanya qui ne peut décidément plus voir Laura et Barbara, ses deux pires ennemies. En plein entretien avec Alain, qui tente vaille que vaille d'avoir une discussion constructive avec sa complice des premiers jours, elle multiplie les reproches plus désobligeants les uns que les autres vis-à-vis des deux candidates. Serait-ce de la jalousie ? Seule Tanya le sait !



Laura pique



« Je ne vais pas monter en l'air une femme de 70 ans, qui est aigrie, jalouse des femmes plus jeunes et qui vit mal de s'être pris un râteau ! » Ces mots signés de Laura sont bien sûr destinés à Tanya qu'elle ne peut plus encadrer. Mais pourquoi tant d'agressivité ? C'est simple, Alain, qui a tenté de mettre les choses à plat avec la Panthère, a tout simplement répété les critiques proférées par cette dernière à l'encontre de la brune au tempérament de feu ; de quoi provoquer sa colère. Une chose est sûre, entre Laura et Tanya : l'amour ne sera jamais au rendez-vous.

