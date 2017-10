Secret Story 11 : Tanya prête à faire la paix avec Barbara ? Elle s'exprime dans le Debrief

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Tanya était invitée sur le plateau du Debrief ce jeudi. La cougar a donné son avis sur la relation naissante entre Barbara et Benjamin.

Il y a de l’amour dans l’air ces derniers jours. Alors que Laura et Alain roucoulent, Barbara s’est rapprochée de Benjamin. Dans le Debrief, Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs sont revenus sur la love story qui dure depuis quelques jours entre les deux candidats. Si Barbara était accusée de ne pas être sincère avec le candidat, elle sait qu’elle peut compter sur le soutien du beau brun. Alors qu'elle avait des doutes sur son histoire avec Benjamin, elle semble aujourd’hui être sûre de ses sentiments.





Lorsqu'elle était dans la Maison des secrets, Tanya n’a jamais caché son animosité pour la jolie blonde. En effet, elle l’a critiquée à de multiples reprises. Mais la grande rivale de Barbara semble avoir mis de l’eau dans son vin. Tandis que Tanya était invitée sur le plateau du Debrief, elle a reconnu que le couple était "très mignon", et qu’elle espérait qu’il dure le plus longtemps possible. Mais alors Tanya va-t-elle se réconcilier avec Barbara ? En tout cas, elle a amorcé une petite réconciliation, en avouant à demi-mot : "il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis". Affaire à suivre !