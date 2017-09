Secret Story 11 : Tanya provoque Barbara, Alain la recadre… le résumé de la journée du 9 septembre 2017

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Les rivalités et les jalousies montent d'un cran dans la Maison des Secrets. Mais que s'est-il donc passé ces dernières 24H dans cette 11e saison de Secret Story ? Barbara s'explique avec Kamila au sujet de Benoît. Tanya, elle, poursuit sa mission et provoque Barbara. Alain, lui, recadre sa complice. Retour sur les 3 temps forts de la journée du 9 septembre.

Les Habitants apprennent de plus en plus à se connaître et les affinités se précisent peu à peu. Quant aux missions des uns et des autres, elles prennent une bonne tournure. Les couples avancent lentement mais sûrement. Quant à Tanya et Alain, ils ne semblent pas être sur la même longueur d'onde.



Barbara et Kamila s'expliquent au sujet de Benoît

Lors du lancement, la Voix a donné aux deux couples de la Maison une mission des plus importantes. Pour tenter de brouiller les pistes, Benoît, qui est en couple avec Charlène, et Kamila, qui est mariée à Noré, doivent faire semblant de s'intéresser à l'un l'autre. Barbara qui est très proche de Benoît, tient à mettre les choses au clair avec la jolie Marseillaise. Elle lui raconte qu'elle s'entend très bien avec Benoît mais elle ne veut surtout pas être une entrave à une éventuelle relation entre les deux camarades… Enfin, c'est ce qu'elle dit. Puisque plus tard, elle n'hésite pas à grimper sur le dos du jeune homme.



Tanya provoque Barbara



Après leur règlement de comptes, Tanya compte bien montrer à Barbara qu'elle va se battre comme une lionne… ou plutôt une panthère pour s'accaparer à nouveau Alain. La doyenne de l'aventure a en effet bien l'intention de marquer son territoire. Alors que les Habitants sont rassemblés au salon, Tanya va s'asseoir sur Alain, tout en commentant haut et fort ce rapprochement pour bien alerter Barbara. La guerre est visiblement bel et bien déclarée entre les deux femmes.



Alain recadre Tanya



Alors que Tanya se démène pour réussir sa mission en multipliant les gestes de séduction à l'égard d'Alain, ce n'est pas vraiment le cas du jeune homme. Et pour cause, le beau brun trouve que sa complice d'aventure en fait vraiment trop. Il lui reproche ainsi de ne jamais s'arrêter, au point que ça en devient étouffant. « J'ai besoin de respirer, de faire autre chose, de voir d'autres personnes, parce que ça en devient étouffant toute la journée. » Pour lui, il en va également de la crédibilité de leur mission. Il estime que si Tanya continue d'en faire trop, les autres Habitants ne vont pas du tout y croire. Mais Tanya lui rétorque que s'ils ne font rien, la mission tombera à l'eau…



Redécouvrez le moment où Alain recadre Tanya :