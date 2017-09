Secret Story 11 : Tanya, la reine du clash !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Chaque année dans la Maison des Secrets, des rapprochements et des amitiés voient le jour, mais ce n'est pas tout ! Ensemble 24 heures sur 24, les candidats sont aussi en proie aux tensions en tout genre. Cette saison, une Habitante en particulier semble être souvent mêlée à ces clashs divers et variés. Il s'agit de Tanya, la doyenne de l'aventure, qui n'hésite pas à dire tout haut ce qu'elle pense et à se mettre quelque fois des candidats à dos. Retour sur ces clashs dont elle a le secret.





Tanya vs Barbara





Tanya et Barbara sont loin d'être les meilleures amies du monde et elles ont une bonne raison pour cela. Une raison qui a le sourire charmeur, la peau bronzée et qui répond au doux prénom d'Alain... Les deux femmes se disputent les faveurs de leur chouchou depuis le tout début de l'aventure, ce qui les a amenées à clasher récemment. Ce que Barbara ne sait pas, c'est que Tanya ne s'intéresse pas réellement à Alain...mais cela na pas empêché la panthère de sortir les crocs !





Tanya vs Bryan





Juste après avoir été témoin des tensions entre Tanya et Barbara, Bryan s'empresse d'en parler avec la doyenne... Et ce qui devait être une simple discussion tourne vite au vinaigre ! Tous les deux montent sur leurs grand chevaux et le ton monte jusqu'à ce que la dispute éclate. "Toi et moi on ne se parle pas, ne me chauffe pas", lance Bryan avant de tourner les talons.









Tanya et son "fuck" aux Voisins





La soirée confidence bat son plein, et les soit-disant Voisins posent des questions aux candidats qui répondent tous avec bienveillance. Enfin, tous sauf Tanya ! Les jugeant un peu agressifs, elle se permet d'adresser un "fuck" aux infiltrés. La Panthère a encore frappé...





