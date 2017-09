Secret Story 11 : Tanya retrouve sa panthère Alain

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Après avoir joué les petits couples, Tanya et Alain sont désormais en froid. Lors des deux premières semaines d'aventure, les deux candidats ont dû faire croire aux autres Habitants qu'ils craquaient l'un pour l'autre. Et la réalité a un peu rejoint la fiction. Ils ont vraiment craqué l'un pour l'autre… amicalement. Une belle entente qui a volé en éclats cette semaine. Lors du dernier prime, la Voix a donné pour mission au faux couple de simuler une rupture. Sauf qu'Alain et Tanya se sont peut-être laissés un peu prendre au jeu. Blessé par les piques de Tanya, Alain a répliqué et sa camarade l'a mal vécu. Depuis, les deux candidats s'adressent à peine la parole. Alain a bien tenté de revenir vers la panthère de la Maison mais Tanya n'a rien voulu entendre.

Sauf que Tanya, étant nominée cette semaine, risque de quitter la Maison des Secrets à l'issue de l'Hebdo de ce jeudi soir. Alain, qui ne veut pas que Tanya parte fâchée (ça n'en vaut pas la peine) décide donc de lui ouvrir son coeur. Il explique à sa camarade que ce qui s'est passé entre eux lui a fait de la peine. Il n'a jamais voulu la blesser et est désolé qu'elle ait mal vécu leur mission séparation. Alain tient à la rassurer, il ne pensait évidemment rien de ce qu'il lui a dit. Très ému, le jeune homme fait même une jolie déclaration à son amie : elle est la personne qu'il aime le plus dans la Maison des Secrets et celle avec qui il a le plus de complicité. Des mots qui touchent profondément la candidate. Alain et Tanya scellent finalement leur réconciliation par un câlin.

Alain va-t-il retrouver sa panthère après l'Hebdo pour de nouvelles aventures ou devra-t-il lui dire au revoir ?