Secret Story 11 : Tanya roule Noré dans la farine

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story 11, ce n'est pas de l'eau qui dort qu'il faut se méfier mais de la panthère. Certes, elle n'est pas tapie dans l'ombre et est même plutôt du genre à aimer les projecteurs, mais apparemment Tanya peut ne faire qu'une bouchée de sa proie si elle en a envie. Ceux qui tenteront de trouver son secret vont vite s'en apercevoir. Noré est le premier à tomber dans le piège de la panthère de la Maison des Secrets. Le Marseillais est persuadé de tenir une piste sur le secret de Tanya. Et pour valider sa théorie, Noré n'y va pas par quatre chemins. Il confronte directement Tanya et annonce qu'il pense qu'elle est une chanteuse d'opéra. Une théorie qui fait sourire la candidate. Mais pas bête, elle saisit immédiatement cette occasion pour embrouiller son camarade.



Pour attraper sa proie dans ses filets, la panthère Tanya utilise une technique en deux temps. Elle commence par réfuter la théorie de Noré, de façon très ferme. Des dénégations suffisamment appuyées pour laisser entendre à son camarade, ou plutôt sa victime, qu'il est peut-être dans le vrai. Mais Tanya n'en a pas fini avec Noré. Très joueuse, elle décide de s'amuser un peu en envoyant le candidat sur une fausse piste. La doyenne de la maison fait alors croire à son camarade que son secret est peut-être qu'elle n'a pas de secret. Elle revendique être une candidate atypique, il faut donc s'attendre à tout avec elle. Taquine, Tanya pousse même Noré à aller buzzer. Des déclarations qui semblent semer le doute dans l'esprit du candidat.



Noré tombera-t-il dans le piège tendu par la panthère Tanya ?