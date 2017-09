Secret Story 11 : Tanya serait-elle vraiment amoureuse d'Alain ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Laura et Barbara trouvent les réactions de Tanya disproportionnées par rapport à Alain. La panthère serait-elle amoureuse du bel hidalgo ? Elles se le demandent.

Trois semaines de mission, ça rapproche. Ça crée des liens. Et des liens, Alain et Tanya en ont depuis qu'ils ont dû faire croire aux Etudiants du campus des secrets qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Mais serait-il possible que la doyenne de Secret Story se soit réellement éprise de l'hidalgo ?

C'est la question que se pose Barbara et Laura. Alors qu'elles discutent avec Alain, les filles s'interrogent sur les sentiments de Tanya. Pour Laura, ce ne serait pas étonnant qu'elle ait développé des sentiments amoureux. Elle prévient son complice de mission : "Tu ferais bien de te méfier de tes arrières parce qu'elle va pas te lâcher la Panthère. Elle va te griffer le dos à sang, mon pote !".

Barbara, de son côté, ne comprend pas la rivalité qui s'est installée entre elles. Elle se demande donc si c'est de l'amour ou juste une question de pouvoir car Tanya ne cesse de répéter qu'il est là grâce à elle et que son comportement n'est pas digne "de la grande dame qu'elle prétend être". Alain estime qu'il doit mettre les points sur les "i". Bien sûr, il a de l'affection pour Tanya, mais seulement de l'amitié et il se dit très patient avec elle, mais il ne faut pas qu'elle s'imagine autre chose.