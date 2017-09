Secret Story 11 : Tanya, la sorcière clochette ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Madame est servie ! Hier, jeudi 28 septembre, a eu lieu l'Hebdo des Vérités. Tous les Habitants de la Maison des Secrets ont eu le droit à la vérité, rien que la vérité. Tanya, elle, a néanmoins été confrontée à un dilemme de taille. Elle pouvait soit révéler un indice sur son secret et bénéficier des services de ses jeunes camarades durant les prochaines 48 heures, soit ne pas révéler l'indice et être au service de ses colocataires les deux prochains jours. Sans une once d'hésitation, la Panthère a choisi la première option. Ni une ni deux, c'est parée d'une magnifique clochette qu'elle réapparaît dans le salon. Une fois confortablement installée sur le canapé, elle ressent le besoin de s'hydrater. De là, Tanya fait résonner son instrument et ordonne à Barbara, sa pire ennemie, de lui servir un verre d'eau bien frais. Attention, pas dans un verre jaune, - la nuance ne lui allant pas au teint - mais rouge, la couleur du combat. Barbara, contrainte, est aux petits soins.

Deuxième victime : Alain ! Le prime s'étant achevé, Tanya se délecte d'un fabuleux repas. Vient alors le moment du dessert : une compote – le péché mignon de cette dernière. Malheur ! Elle n'a pas de cuillère. La clochette retentit une nouvelle fois, Alain est mandaté par sa collaboratrice des premières semaines. Il devra lui dénicher une cuillère, décapsuler la compote, rincer la petite cuillère puis goûter la fameuse compote et ce, en l'espace de trois minutes à peine - rien que ça ! Alain, contraint, est aux petits soins.

>> À (re)voir : Tanya faisant vivre un véritable enfer à Barbara. La séquence est disponible ci-dessous. Regardez !