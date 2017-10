Secret Story 11 : Tanya veut "dégager la marchande de poisson Laura"

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Tanya a une autre cible dans le collimateur. Après Barbara, c'est Laura, la nouvelle proie de la panthère du Campus des Secrets. Les deux femmes ont eu une très grosse altercation durant laquelle des jolis noms d'oiseaux ont fusé de toutes parts. Tanya et Laura, ce sont aussi les deux femmes qui sont le plus proches d'Alain. Parce que les deux femmes ont eu des missions avec le bel hidalgo, elles ont évidemment tissé quelques liens. La Voix avait donc proposé un dilemme à Alain : se sacrifier et accepter d'être nominé à la place de l'une ou de l'autre. Alain, revenu deux fois déjà du SAS, a souhaité s'épargner une nouvelle nomination. Il refuse de choisir entre Tanya et Laura et préfère sauver sa place. Laura a accepté ce choix et a même applaudi le côté "guerrier" et non pas "chevalier blanc".

Après la discussion avec la jolie brune, Alain a souhaité mettre les choses au point avec Tanya et expliquer son choix. L'occasion pour la doyenne de la maison de dire tout le mal qu'elle pense de Laura qu'elle qualifie de "marchande de poisson pas frais". Elle assure qu'elle fera "dégager Laura", qu'avec "Nono", ils vont tout faire pour la faire sortir jeudi, à l'issue du prime. Alain tente de faire redescendre Tanya de ses tours, mais ne parvient pas vraiment à cacher son agacement face à tant d'acharnement. Une chose est sûre, Tanya et Laura ne sont pas prêtes à enterrer la hache de guerre.