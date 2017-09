Secret Story 11 : les temps forts de l'ouverture du Campus des Secrets

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Cette fois ça y est ! Attendue par tous les fans de Secret Story, la saison 11 de l'émission présentée par Christophe Beaugrand a ouvert ses portes vendredi soir lors d'une soirée spéciale diffusée sur TF1. Une soirée qui a permis de découvrir non seulement les visages de Tanya, Makao, Charlène et des autres habitants du Campus des Secrets, mais également de découvrir la liste impressionnante des secrets ! Et ce ne sont pas les seules révélations qui ont marqué le coup d'envoi de Secret Story 11 vendredi soir. La preuve par 5 !

Le grand mix

Il faut être joueur, bon comédien et savoir taire sa jalousie pour pouvoir rentrer dans le Campus des Secrets en couple. Des qualités que doivent avoir les deux couples qui ont fait leur entrée hier dans Secret Story 11. La Voix, très joueuse, a proposé une mission spéciale aux duos Kamila/Néro, marié depuis trois ans et en couple depuis 8 ans, et Charlène/Benoît. Pour cacher les secrets "Nous sommes mariés depuis 3 ans" et "Nous sommes en couple", ils jouent tous les célibataires. Leur mission : Kamila et Benoît doivent faire croire à leurs camarades qu'ils vont se rapprocher tandis que Noré et Charlène vont jouer les entremetteurs pour cette fausse relation !

Le casting...se poursuit !

C'est l'une des plus grandes nouveautés de cette saison 11 ! Pour la première fois dans l'histoire du jeu, un ou une candidate va pouvoir intégrer le Campus des Secrets après les autres Habitants ! Si vous souhaitez prendre part à cette nouvelle saison et débarquer dans la Maison avec un énorme avantage - connaître tous les secrets et les premières missions -, rien de plus simple : il suffit de postuler sur MYTF1 en suivant les indications disponibles ici. Pour espérer vivre cette belle aventure, vous devez avoir un secret personnel ou avoir un lien avec l'un des candidats dévoilés vendredi soir.

Le sacrifice

Les couples de Secret Story 11 ne sont pas les seuls à avoir eu une sacrée surprise dès leur arrivée dans le SAS. Laura et Marie, deux meilleures amies, ont également reçu une annonce qui a bouleversé leur aventure. Alors qu'elles pensaient arriver ensemble dans le Campus des Secrets, elles ont fait face à un vrai dilemme lorsque La Voix leur a annoncé que seule l'une d'entre elles pouvait entrer dans la Maison. Après quelques secondes de concertation, Marie a laissé son amie Laura poursuivre l'aventure. Elle cache le secret "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets".

Le choix de Tanya

La pétillante candidate, pour qui "l'âge n'est qu'un numéro", a eu un épineux choix à faire vendredi soir lorsque La Voix lui a annoncé qu'elle allait devoir faire croire aux autres Habitants qu'elle était tombée sous le charme d'un jeune homme de l'émission. A elle de choisir l'heureux élu grâce à trois vidéos présentant les prétendants sans montrer leur visage. Touchée par l'amour pour les animaux d'un des hommes, elle le choisit. Alain a donc intégré l'émission tandis que Nony et Ylies ont été éliminés.

La Tour de contrôle

Une pièce secrète a été dévoilée hier soir. Julie et Charles ont pu découvrir, via un écran, la Tour de Contrôle située dans la maison voisine. Première mission pour le duo : l'un d'eux devait y accéder via une petite porte pendant la soirée sans que ses camarades s'en aperçoivent. Raté. Deuxième mission : avec l'aide de Jordan, ils doivent faire croire aux autres candidats qu'il y a bien des Habitants dans la deuxième Maison des Secrets et saboter leur mission. Si le trio arrive à empêcher leurs camarades d'ouvrir la porte qui donne accès à la deuxième Maison, il échappe à la nomination. S'ils échouent, les trois se retrouveront dans le SAS.

Retrouvez ci-dessous l'annonce du choix de Tanya et le dilemme de Marie et Laura !