Secret Story 11 : Tension sur le Campus, Barbara est prête à exploser

Le ton est monté très vite entre Laura et Barbara. Les deux femmes ne s’apprécient guère et Laura n’a pas encore digéré toutes les critiques proférées à son égard et dans son dos par Barbara. Aussi, il était l’heure pour elles de régler leurs comptes face à face. Et, le moindre petit incident déclenche un clash à faire trembler les murs de la Maison des Secrets. Après avoir vidé son sac et écouté les remontrances de Laura, Barbara se réfugie dans sa chambre, accompagnée par sa grande alliée de l’aventure, Julie. La jolie Blonde ne parvient pas à faire redescendre la pression et tourne comme un lion en cage, malgré le soutien de son amie qui tente de la calmer. Barbara promet alors une chose, elle va « se faire » Laura.

Julie essaie de lui faire entendre raison, mais cela a l’effet inverse. Celle qui a lié son destin à Bryan est trop échaudée. La petite amie de Charles lui explique que pour le moment, elle ne doit pas prêter attention à Laura, que les mots de cette dernière doivent lui glisser dessus et ne doivent surtout pas l’affecter. Pour elle, la meilleure des attaques et des défenses est de l’ignorer complètement. Pas sûr que Barbara l’entende de cette façon. La tigresse ne semble pas prête à se transformer en chaton, d’autant plus qu’elle est au cœur de toutes les attentions et polémiques au sein du Campus.