Secret Story 11 : TENSION – Kamila & Noré en crise à cause de Laura

Par Tom ROBERT

Kamila digère mal sa défaite face à Laura. Persuadée d'avoir décelé son secret, allant jusqu'à confirmer l'intitulé « Alain et Laura sont des ex », elle s'est fait avoir en beauté par la brune au tempérament de feu, qui n'a absolument pas caché sa joie lors de la révélation ; un regard hautain qui en disait long. Depuis, en surface, Kamila garde la tête haute mais rumine l'échec en son for intérieur. En effet, c'est le comble pour la jolie Marseillaise, il lui est difficile d'accepter que Laura ait pu se jouer d'elle de la sorte, sa pire ennemie l'a humiliée « devant la France entière » ; c'en est trop ! Et pour couronner le tout, Laura est sans nul doute la candidate la plus proche de découvrir le lien qui existe entre elle et Noré. Misère !



Devant tant d'éléments en sa défaveur et sur les conseils de son époux, Kamila fait profil bas. Mais cela s'avère compliqué. Elle préfère effectivement rester dans son coin pour calmer ses nerfs, laissant Noré étouffer l'affaire. Toutefois, voir son mari adresser la parole à Laura l'agace au plus haut point. De plus, le fait qu'il l'ait protégée lors de l'Hebdo des Vérités du jeudi 28 septembre – Noré a décidé de se faire nominer d'office à la place de Kamila – est la goutte qui a fait déborder le vase. La belle au regard félin ne l'accepte pas. « C'est un combat de femmes ! » lui lance d'ailleurs cette dernière alors que Noré tente de l'apaiser. Le couple est sous haute tension.



