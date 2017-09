Secret Story 11 : TENSION - Kamila ne peut plus voir Laura !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

La tension est plus que palpable entre Kamila et Laura. Une critique, un regard de travers ou une attitude bien trop familière, tout est source de conflit pour les deux Habitantes. Kamila ne peut décidément plus la voir !

Il était une fois dans Secret Story 11… Deux jeunes femmes, l'une résidant à Marseille et l'autre à Dubaï qui, depuis trois semaines, cohabitent ensemble dans la Maison des Secrets. Deux jeunes femmes au fort tempérament qui, quelques heures à peine après leur rencontre, s'entendaient à merveille, allant même jusqu'à dormir à quelques centimètres l'une de l'autre. Deux jeunes femmes qui, malheureusement, à l'heure actuelle, se livrent une guerre sans merci - toutes les belles histoires (aussi courtes soient-elles) ont une fin. Vous l'aurez compris, ces deux jeunes femmes ne sont autres que Kamila et Laura. Aujourd'hui, quand elles se retrouvent toutes les deux dans la même pièce, elles se chamaillent. Quand elles sont séparées, elles se pourfendent mutuellement. Ce que fait d'ailleurs Kamila sous la Pergola avec pour oreille attentive, son Benoît adoré.

« Je ne peux plus me la voir ! » se plaint la jolie Marseillaise. Avant d'ajouter : « Elle est tout le temps dans la provocation. » Benoît, son prétendu chéri, est du même avis. Il relate par ailleurs la rixe qu'elles ont eue quelques heures plus tôt, qui l'a agacé au plus haut point : « Quand je l'ai vue revenir avec sa voix de poissonnière à gueuler dans tous les sens. Ça m'a rendu fou ! » Pour Kamila, il faut être malin. Laura n'attendrait qu'une chose, que l'on attaque sa personne pour « pleurnicher ». Il est donc primordial de ne pas entrer dans son jeu. Va-t-elle réussir à se contenir ?

