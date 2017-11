Secret Story 11 – Tension dans la Maison : Shirley se sent trahie par Charlène et Benoît

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo de ce jeudi 9 novembre, Shirley découvre avec stupeur que Charlène et Benoît ont décidé de voter contre elle alors qu'ils lui avaient promis le contraire. Déçue et énervée, elle ne se gêne pas pour leur dire le fond de sa pensée…

Si Shirley pensait pouvoir faire confiance à Charlène et Benoît, elle s'est lourdement trompée. La jolie blonde qui a intégré la Maison des Secrets il y a trois semaines avec Benjamin et Cassandre a découvert, lors du prime de ce jeudi 9 novembre, que le jeune couple n'était pas aussi fiable qu'elle le pensait. Alors que ces derniers lui ont assuré 5 minutes avant les nominations qu'ils ne voteraient pas contre elle, ils ont fait tout le contraire le moment venu.



Cette semaine, Marie avait tenté de rallier Shirley à sa cause en lui proposant une alliance avec Alain et Barbara. Mais pour cela, il fallait qu'elle accepte de voter contre Charlène et Benoît. Mais la jeune femme qui a promis à Charlène justement de ne pas la mettre dans le sas, a refusé net la proposition de la meilleure amie de Laura, préférant se fier à ses nouveaux alliés. Bien mal lui en a pris…



Lors des nominations qui ont eu lieu en direct sur l'Hebdo, Shirley a vu Charlène et Benoît voter contre elle. La jeune femme qui se sent trahie, ne tarde pas à leur dire le fond de sa pensée. Pour elle, les deux Habitants ne sont absolument pas fiables et elle n'hésite pas à les qualifier « d'hypocrites ». Elle leur en veut d'autant plus que quelques minutes avant les votes, Charlène et Benoît lui avaient encore répété qu'ils n'allaient pas mettre son nom… Ces derniers tentent alors de se justifier en évoquant plutôt leur stratégie et leur loyauté vis-à-vis de Kamila et Noré avec qui ils sont unis depuis le début de l'aventure.



Mais Shirley leur rétorque que dans ce cas, il aurait mieux valu qu'ils ne lui disent rien… Après tout, pourquoi faire une promesse qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas tenir ? Heureusement pour elle, c'est finalement Jordan qui a quitté l'aventure Secret Story à l'issue du prime. De retour dans la Maison, Shirley va-t-elle prendre sa revanche sur Charlène et Benoît ?