Secret Story 11 : Tensions, bourde et secrets en danger… Le résumé de la journée du 22 septembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Comme chaque semaine, l'Hebdo du jeudi soir a pour effet de changer la donne dans la Maison des Secrets. Entre les nouvelles missions et d'autres qui sont révélées, entre les buzz et les révélations, les cartes sont souvent rebattues. Et le prime de ce jeudi 21 septembre ne fait pas exception à la règle. Et le départ de Julie n'y est pas étranger…



Un seul être vous manque…



A l'issue d'un prime riche en rebondissements, Julie, qui était nominée face à Tanya, a finalement dû quitter l'aventure. Si les autres Habitants n'ont pas semblé très touchés par ce départ, ce n'était pas vraiment le cas de Barbara. Il faut dire qu'après le départ de Charles les deux jeunes femmes se sont beaucoup rapprochées au point de devenir de véritables amies. Maintenant que Julie n'est plus là, Barbara risque de se retrouver bien seule…



La colère de Barbara



Lors de l'Hebdo, les Habitants ont appris une bien étonnante nouvelle. Eux qui avaient fini par croire au rapprochement puis à la rupture entre Tanya et Alain, sont tombés de haut quand ils ont découvert que leurs deux camarades étaient en réalité en mission depuis le début. Barbara qui avait des vues sur le beau jeune homme a sans doute été ravie d'apprendre que cette idylle n'avait rien d'authentique mais elle en veut à son camarade de ne pas être venue lui parler, une fois cette mission révélée. Un reproche qui a visiblement bien agacé le jeune homme. La réconciliation entre les deux Habitants ne semble pas encore être à l'ordre du jour.



Des secrets en danger



La chasse aux secrets est bel et bien relancée dans la Maison des Secrets. Et certains Habitants sont plus que jamais en danger. Ainsi Alain est persuadé que Charlène est en couple. Mais si le bel Hidalgo tient le bon bout, il fait erreur, pour le moment, sur l'identité de l'amoureux. Laura, elle, s'est mise dans de beaux draps. Alors que lors du prime, elle a décidé de protéger un indice qui aurait pu être dévoilé pendant la soirée, elle a commis une terrible erreur. En secouant la carte qui contenait ce fameux indice, elle a permis à ses camarades de le voir. Cette bourde pourrait-elle lui coûter son secret ? Affaire à suivre...





>>> (Re)découvrez le résumé de la journée dans la vidéo ci-dessus mais également l'énorme boulette de Laura dans la vidéo ci-dessous :