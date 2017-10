Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Noré a beau être un garçon jovial et bon vivant, il n'en a pas moins le sang chaud. Alors gare à celui qui l'attaque ou qui attaque son couple. Benjamin l'apprend à ses dépens, quelques heures à peine après avoir intégré la Maison des Secrets.



Réunis sous les pergola, les Habitants discutent de tout et de rien, l'humeur est bon enfant et les nouveaux, à savoir Cassandre et Benjamin semblent peu à peu prendre leurs marques. Mais il ne faudrait pas qu'ils pensent que les Habitants les ont déjà intégrés. C'est en tout cas ce que fait comprendre Noré au jeune Bordelais. En effet, alors que ce dernier insinue que dans le couple marseillais, c'est Kamila qui porte la culotte, le mari de celle-ci voit rouge.



Noré ne permet à personne de lui faire ce genre de réflexion et encore moins à quelqu'un qui vient à peine d'arriver. Le jeune homme bout et finit par dire à Benjamin le fond de sa pensée. Noré hausse alors le ton et recadre le petit nouveau. Surpris par la réaction de Noré, Benjamin ne trouve alors rien d'autre à dire que de s'excuser. Benjamin sait désormais qu'il y a des sujets sensibles avec lesquels il ne faut vraiment pas plaisanter avec Noré…



Le beau coach sportif va dorénavant devoir faire très attention parce que Noré, qui se méfiait déjà des nouveaux, a maintenant Benjamin dans sa ligne de mire. Difficile pour des nouveaux de s'intégrer parmi des Habitants qui se connaissent depuis plus de six semaines.



