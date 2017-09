Secret Story 11 : Tensions et le secret de Noré et Kamila en danger… Le résumé de la journée du lundi 25 septembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Dans la Maison des Secrets, les clashs à répétition entre Kamila et Laura ont provoqué quelques conséquences inattendues, à commencer par mettre en grand danger le secret de Kamila et Noré… Retour sur les temps forts de la journée du lundi 25 septembre 2017.

Ce week-end, les clashs retentissants qui ont opposé Kamila et Laura ont fait résonner les murs de la Maison, mais surtout ils ont rebattu les cartes. Les affinités s'en trouvent désormais chamboulées et certains secrets sont en grand danger.



Kamila et Laura ne peuvent plus se voir



Autrefois bonnes camarades, Laura et Kamila ne se supportent plus désormais. Après leurs deux clashs tonitruants de ce week-end, les deux jeunes femmes se sont définitivement déclarée la guerre. Ces disputes ont particulièrement heurté la jolie Marseillaise qui a du mal à refaire tomber la pression. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son cher et tendre Noré. Aux petits soins, ce dernier tente alors de la rebooster. Mais pour Kamila, Laura est devenue son ennemie jurée et veut désormais tout faire pour la faire sortir du jeu.



Le secret de Noré et Kamila en danger



Lors des deux clashs durant lesquels Kamila et Laura se sont affrontées, Noré s'est toujours rangé du côté de sa femme. Mais pour Laura qui pensait que le Marseillais était de son côté, cet étonnant comportement est sans aucun doute très révélateur. Comme elle le confie à Bryan, elle suspecte désormais Kamila et Noré d'avoir un lien. Très observatrice, la jolie brune a également remarqué que les deux Marseillais discutaient souvent ensemble en compagnie de Benoît. Et si Noré et Kamila étaient en couple et que Benoît était leur alibi ? Laura n'est vraiment pas loin de la vérité.



Le grand retour de la Supérette



Au réveil, les Habitants ont eu la désagréable surprise de découvrir tous les placards de la cuisine et du cellier complètement vides. Plus de café, plus de pain, plus de pâtes et pas la moindre douceur à se mettre sous la dent… Mais comme toujours, cette petite blague orchestrée par La Voix est annonciatrice de l'épreuve mythique de la Supérette. Désignés par leurs camarades, Makao, Bryan et Kamila sont chargés de recueillir le plus de victuailles possible en seulement une petite minute. A la suite de quoi, la grille de la supérette se referme. Mais si les trois compères ont réuni beaucoup de denrées indispensables, ils ont oublié le plus important pour Laura et Barbara, à savoir le café !

>>> Retrouvez ci-dessus le résumé de la journée et dans la vidéo ci-dessous, le retour de la supérette :