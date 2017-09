Secret Story 11 : Tensions au sein des couples et nouveau clash… Le résumé du dimanche 24 septembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La tension est plus que jamais palpable. Après le premier clash qui a opposé Laura et Kamila, les deux jeunes femmes sont remis le couvert. Benoît fait une crise de jalousie à Charlène. Quant à Alain et Laura, ils gèrent de main de maître leur mission « ex ». Retour sur les temps forts de la journée du 24 septembre.

Les relations entre les Habitants de la Maison des Secrets sont quelques peu tendues ces derniers jours, surtout en ce qui concerne Laura et Kamila. Leur retentissant clash de samedi a eu notamment pour conséquence de créer quelques tensions entre Noré et sa femme. Mais l'autre couple de la Maison n'est pas en reste, puisque Benoît fait une crise de jalousie à Charlène. Tandis qu'Alain et Laura feignent la mauvaise entente pour les besoins de leur mission « ex ».



Une mission comme sur des roulettes



Depuis l'Hebdo de jeudi, Laura et Alain se démènent pour faire croire à leurs camarades qu'ils sont « ex ». Une mission qu'ils gèrent à merveille avec la complicité de Bryan. Malgré les facéties et le jeu sans finesse de leur camarade, Laura et Alain sont même sur le point de se faire buzzer par Kamila. La jeune femme est désormais persuadée que les deux Habitants sont en couple ou l'ont été. C'est en tout cas ce qu'elle confie à Barbara…

Benoît jaloux



Durant les premières semaines de jeu, Benoît s'est beaucoup rapproché de Barbara au grand désespoir de Charlène, sa compagne. Mais malgré l'agacement de celle-ci, ce dernier s'était entêté dans cette relation, en affirmant agir ainsi pour les besoins du jeu. C'est désormais au tour du jeune homme de ressentir les affres de la jalousie. En effet, ce dernier n'apprécie pas beaucoup de voir sa dulcinée tourner autour d'Alain. Il lui reproche en effet de passer beaucoup trop de temps avec le bel hidalgo.



Un nouveau clash entre Laura et Kamila



Samedi déjà, Laura et Kamila se sont violemment disputées. C'est une énième remarque de Kamila sur le physique de Laura qui a mis le feu aux poudres. Depuis, les deux jeunes femmes avaient pris soin de s'éviter pour ne pas envenimer la situation. Mais la tension est remontée d'un cran lorsque Kamila a pris la place de Laura dans la salle de bain. Enervée, la jolie brune lui a alors intimé l'ordre de bouger. Une remarque que la belle Marseillaise n'a pas vraiment apprécié puisqu'elle a alors décidé de pousser sa camarade. Le temps est à nouveau monté entre les deux ennemies qui ont multiplié les invectives.



>>> Retrouvez ci-dessus la vidéo du résumé de la journée et ci-dessous le clash tonitruant entre Kamila et Laura.