Secret Story 11 : Têtue, Tanya rejette Alain et s'acharne sur Laura

Nominée cette semaine face à Noré et Laura, Tanya pourrait bien quitter la Maison des Secrets dès ce soir. Alain profite donc d'un moment pour lui parler et éventuellement renouer avec elle. Mais la doyenne de l'aventure est têtue…

Très proches l'un de l'autre lors des deux premières semaines de Secret Story, les relations entre Alain et Tanya se sont ensuite peu à peu dégradées au fil des jours. La doyenne de l'aventure n'a eu de cesse depuis la fin de leur mission d'envoyer des piques, et de qualifier son camarade de tous les noms. Un comportement qui, pour les Habitants, ne se justifie que d'une seule manière : Tanya s'est prise au jeu de la mission et a développé de véritables sentiments pour Alain. Tanya n'aurait donc pas vraiment apprécié que sa belle panthère se rapproche de Barbara puis de Laura. Ah jalousie, quand tu nous tiens !



Mais peu rancunier, Alain décide, à la veille du prime et d'un éventuel départ de sa camarade, de lui tendre la main. Mais visiblement trop fière, Tanya reste sur la défensive, au grand dam du bel hidalgo qui pensait qu'ils auraient pu rester proches. Celle qui préfère sans doute griffer plutôt que d'être blessée, se fait à nouveau mordante et cassante.



Tanya n'hésite pas ainsi à égratigner Alain mais également Laura et Barbara. Pour la doyenne de l'aventure, Alain ne peut pas avoir à la fois son amitié, mais aussi celle de Laura qu'elle qualifie de « marchande de poissons » et celle de Barbara à qui elle reproche de pleurnicher tout le temps. Pour Tanya, c'est certain : « On ne mélange pas les torchons et les serviettes ! »



Même si Tanya était sauvée par le public ce jeudi soir à l'issue du prime, il semble que son amitié avec Alain fasse désormais partie de l'histoire ancienne.



