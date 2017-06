Secret Story 11 : Thomas (SS10) se rappelle son accouchement avec émotion!

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Je suis le premier homme enceinte du monde". C’est avec ce secret que Thomas Beatie a fait son entrée dans Secret Story 10. Le candidat s’est en effet fait connaître dans le monde entier en donnant naissance, alors qu’il avait commencé sa transition pour changer de sexe, à trois enfants. Des grossesses rendues possibles car il avait encore ses organes sexuels féminins.

Thomas Beatie, qui a donné naissance à trois enfants lorsqu’il était en couple avec sa première femme, est un père comblé qui se rappelle avec beaucoup d’émotion ses trois grossesses. La preuve avec son message publié le 9 juin dernier sur Twitter. Le finaliste de Secret Story 10 a commémoré, sur les réseaux sociaux, la naissance de son deuxième enfant, Austin Alexander, qui fêtait ses 8 ans. En légende d’un cliché montrant le petit garçon bébé dans ses bras, il a écrit : "Il y a 8 ans, mon bébé et moi sommes devenus 2 personnes séparées. Joyeux anniversaire mon Austin! 8 years ago, Austin & I became 2."

Déjà papa de trois enfants, Thomas Beatie espère bien agrandir sa famille avec sa nouvelle compagne Amber. Il a d’ailleurs lancé il y a quelques semaines une cagnotte en ligne pour pouvoir payer le traitement médical nécessaire pour que celle qu’il aime puisse donner la vie. "Amber veut porter notre enfant à venir. Je suis tellement impatient et comblé d'imaginer d'avoir ma femme enceinte (et pas moi cette fois ci!). Au total, Amber et moi avons passé des procédures de fertilité, évaluées à plus de $50 000. Cette nouvelle aventure coûtera environ la moitié de cette somme", a-t-il affirmé.