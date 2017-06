Secret Story 11 : Thomas Beatie, un vrai super héros ?

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous. Dans la dixième saison de Secret Story, un candidat en particulier avait touché le coeur du public. Il s'agit de Thomas Beatie qui avait comme lourd secret dans la Maison : "Je suis le premier homme enceinte au monde". Tout au long de l'aventure, cet américain de 43 ans a été nominé par ses petits camarades, qui n'ont pas hésité à le mettre dans le SAS toutes les semaines, et ce jusqu'à la fin du jeu. Mais grâce aux votes du public et à ses fans, Thomas a pu accéder à la finale, et a mené un jeu de maître dans la Maison des Secrets. Sa capacité à expulser ses adversaires lors des nominations, lui a même valu le surnom de "Catapult-Man". Vous l'aurez compris, Thomas était devenu l'intouchable de cette dixième saison. Mais cette réputation de mini héros ne lui collerait-elle pas un peu trop à la peau ?

Il semblerait que "Catapult-man" n'ait toujours pas retiré son costume. Sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur son compte Instagram, Thomas Beati a dévoilé un cliché totalement hilarant. Ainsi, sur la photo, on découvre le finaliste de la dixième saison de Secret Story arborant une paire de chaussettes avec le logo d'un super héros, avec en légende "Travailler dur, jouer dur". Et oui, le rôle qu'il tenait au sein de la Maison des Secrets semble toujours lui coller à la peau, et ses abonnés adorent ça. La photo a récolté un franc succès et a comptabilisé pas moins de 400 "j'aime". Bravo Thomas.









Travailler dur, jouer dur. 😉 Work hard, play hard. Une publication partagée par Thomas Beatie (@thomassecretstory10) le 22 Mai 2017 à 8h13 PDT

