Secret Story 11 : Thomas Vergara et Nabilla, leurs vacances de rêve à Dubaï

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Le couple phare de la télé-réalité s'offre du bon temps à Dubaï. Plage, soleil et bisous langoureux sont au programme pour Thomas et Nabilla.

Le couple phare de la télé-réalité, Nabilla Benattia et Thomas Vergara, profite actuellement des joies de la ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les deux tourtereaux, qui filent le parfait amour depuis plusieurs années, ont décidé de prendre quelques jours de vacances avec au programme, promenade en bateau, balade en amoureux et farniente sous le soleil. Bien entendu, Nabilla Benattia et Thomas Vergara qui possèdent tous deux des millions d'abonnés sur la Toile, n'ont pas pu résister à l'envie de partager quelques clichés de leur séjour avec leurs fans.



Thomas Vergara, candidat emblématique de la saison 6 de Secret Story, et sa chérie Nabilla, ont donc dévoilé sur Instagram plusieurs photos de leurs vacances. Ainsi, on découvre le couple vedette s'embrasser tendrement à l'avant d'un magnifique bateau, se prélasser au bord d'une piscine de leur luxueux hôtel ou encore prendre des selfies sexy pour Nabilla, en bikini. Les deux tourtereaux qui s'éclatent à Dubaï ont suscité beaucoup d'intérêt de la part de leurs fans, qui ont suivi le périple du couple, et n'ont pas hésité à "aimer" les photos dévoilées sur la Toile.











Relax in Dubai , quelle magnifique ville j'essaye de vous faire un maximum de Snap les amours 💕 #dubai🇦🇪 Une publication partagée par Nabilla (@nabillanew) le 3 Juin 2017 à 1h04 PDT





Life is short Enjoy !!!! #dubai🇦🇪 Une publication partagée par Nabilla (@nabillanew) le 4 Juin 2017 à 4h03 PDT





End of Day #sunset Une publication partagée par Nabilla (@nabillanew) le 5 Juin 2017 à 3h29 PDT

